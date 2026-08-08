Fútbol Nacional
EN VIVO | Aurora vs. Comunicaciones: siga el minuto a minuto de la tercera jornada del Apertura 2026
Aurora y Comunicaciones se miden este sábado a las 3:00 PM en el Estadio Cementos Progreso en un duelo capitalino donde ambos equipos llegan con necesidades distintas en la tabla del Apertura 2026.
Fotografía Prensa Libre: Esbin García
Aurora jugará como local en el Cementos Progreso ante Comunicaciones en lo que será un duelo capitalino especial ya que ambas instituciones comparten el mismo estadio en esta temporada.
Los aurinegros dirigidos por Saúl Phillips llegan con la urgencia de sumar sus primeros puntos del campeonato tras acumular dos derrotas consecutivas ante Xelajú y Guastatoya que los tienen en el fondo de la tabla de posiciones sin unidad alguna en el arranque del torneo.
Comunicaciones llega al partido en condición de visitante pese a compartir el mismo escenario. Los Cremas dirigidos por Marco Antonio Figueroa suman cuatro puntos y buscarán aprovechar el buen momento para seguir escalando posiciones en el Apertura 2026 y acercarse a los líderes del campeonato.
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