Fútbol Nacional
EN VIVO | Aurora vs. Malacateco: siga el minuto a minuto de la sexta jornada del Apertura 2026
Los aurinegros reciben a los toros este domingo a las 17 horas en el Estadio Cementos Progreso en un duelo entre dos equipos igualados en la tabla con cinco puntos cada uno buscando despegar en el Apertura 2026.
Aurora y Malacateco se enfrentan este domingo, a las 17 horas, en el Estadio Cementos Progreso, por la sexta jornada del Apertura 2026. Los aurinegros, dirigidos por Saúl Phillips, llegan con cinco puntos y buscarán aprovechar su localía para escalar posiciones.
Malacateco, por su parte, visita la capital después de conseguir su primera victoria del torneo ante San Pedro. Los toros, dirigidos por Carlos Robles, intentarán aprovechar ese impulso para sumar nuevamente y comenzar a ganar terreno en la clasificación.
Ninguno de los dos equipos ha logrado consolidarse en este inicio del campeonato, por lo que los tres puntos serán importantes. Aurora intentará hacerse fuerte como local, mientras Malacateco buscará confirmar su mejoría y acercarse a los primeros puestos.
Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: