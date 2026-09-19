EN VIVO | Aurora vs. Marquense: siga el minuto a minuto de la décima jornada del Apertura 2026

Aurora y Marquense se miden este sábado a las 3:00 PM en el Estadio Cementos Progreso en el único partido programado para este día de la décima jornada del Apertura 2026.

Los aurinegros llegan al encuentro en la octava posición con nueve puntos y buscarán aprovechar su condición de local para sumar y escalar posiciones en la tabla.

Marquense llega al partido en la sexta posición con 13 puntos en lo que ha sido un torneo de altibajos para los leones. Los dirigidos por Julio Naya buscarán sumar de visita para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026.

El partido promete ser intenso entre dos equipos que necesitan los tres puntos por razones distintas. Aurora querrá romper su mala racha como local mientras Marquense buscará consolidarse entre los equipos de la parte alta de la clasificación del torneo nacional.

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