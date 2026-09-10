Fútbol Nacional
EN VIVO | Aurora vs. Municipal: el líder busca mantener el paso en el Apertura 2026
Aurora recibe al campeón Municipal en uno de los partidos más atractivos de la octava jornada de la Liga Nacional.
Aurora recibe a Municipal en el estadio Cementos Progreso por la octava jornada del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre)
Aurora recibe este jueves (15 horas) a Municipal en el estadio Cementos Progreso, en un duelo que enfrenta a uno de los equipos que busca reivindicarse y al actual líder del campeonato.
Los aurinegros quieren conseguir su cuarta victoria, mientras los rojos buscan volver al triunfo.
Municipal suma 16 puntos (+7 en el diferencial de goles) y necesita ganar para mantenerse en solitario en la cima, después del empate que cedió en casa frente a San Pedro. El campeón no contará con el delantero José Martínez, quien está suspendido.
Ayer precisamente, San Pedro derrotó 2-0 a Mixco y amaneció con 16 puntos (+5).
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