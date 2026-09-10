EN VIVO | Aurora vs. Municipal: el líder busca mantener el paso en el Apertura 2026

Aurora recibe este jueves (15 horas) a Municipal en el estadio Cementos Progreso, en un duelo que enfrenta a uno de los equipos que busca reivindicarse y al actual líder del campeonato.

Los aurinegros quieren conseguir su cuarta victoria, mientras los rojos buscan volver al triunfo.

Municipal suma 16 puntos (+7 en el diferencial de goles) y necesita ganar para mantenerse en solitario en la cima, después del empate que cedió en casa frente a San Pedro. El campeón no contará con el delantero José Martínez, quien está suspendido.

Ayer precisamente, San Pedro derrotó 2-0 a Mixco y amaneció con 16 puntos (+5).

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