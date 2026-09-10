EN VIVO | Aurora vs. Municipal: el líder busca mantener el paso en el Apertura 2026

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EN VIVO | Aurora vs. Municipal: el líder busca mantener el paso en el Apertura 2026

Aurora recibe al campeón Municipal en uno de los partidos más atractivos de la octava jornada de la Liga Nacional.

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Aurora recibe a Municipal en el estadio Cementos Progreso por la octava jornada del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre)

Aurora recibe este jueves (15 horas) a Municipal en el estadio Cementos Progreso, en un duelo que enfrenta a uno de los equipos que busca reivindicarse y al actual líder del campeonato.

Los aurinegros quieren conseguir su cuarta victoria, mientras los rojos buscan volver al triunfo.

Municipal suma 16 puntos (+7 en el diferencial de goles) y necesita ganar para mantenerse en solitario en la cima, después del empate que cedió en casa frente a San Pedro. El campeón no contará con el delantero José Martínez, quien está suspendido.

Ayer precisamente, San Pedro derrotó 2-0 a Mixco y amaneció con 16 puntos (+5).

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Aurora y Municipal.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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