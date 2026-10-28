EN VIVO: Cobán Imperial recibe a Suchitepéquez en la jornada 17; siga aquí el minuto a minuto

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EN VIVO: Cobán Imperial recibe a Suchitepéquez en la jornada 17; siga aquí el minuto a minuto

La jornada 17 del Torneo Apertura 2026 se pone en marcha este miércoles con un atractivo duelo en el estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial recibe a Suchitepéquez.

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Cobán Imperial y Suchitepéquez se enfrentan en el Apertura 2026.(Foto Prensa Libre).

Cobán Imperial y Suchitepéquez se enfrentan en el Apertura 2026.(Foto Prensa Libre).

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional continúa este miércoles 28 de octubre con el inicio de la jornada 17. En uno de los encuentros de la fecha, Cobán Imperial recibirá a Suchitepéquez en el estadio José Ángel Rossi, con el objetivo de sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase de clasificación.

El compromiso está programado para las 15 horas. El conjunto cobanero buscará conseguir una nueva victoria y mantener el buen momento que atraviesa después de su reciente triunfo frente a Marquense.

Por su parte, el cuadro venado intentará sorprender como visitante y conseguir un resultado positivo que le permita mejorar su situación en la tabla de posiciones. Después de 16 jornadas disputadas, Suchitepéquez ocupa el último lugar de la clasificación, con apenas 9 puntos, por lo que necesita sumar con urgencia en la recta final del campeonato.

Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto, los resultados y todas las incidencias del partido entre Cobán Imperial y Suchitepéquez, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2026.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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