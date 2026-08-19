EN VIVO | Cobán Imperial vs. Antigua GFC: siga el minuto a minuto del partido pendiente de la fecha 2

Cobán Imperial recibe esta tarde, en el estadio José Ángel Rossi, a Antigua GFC en el encuentro reprogramado de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos buscarán una nueva victoria en el certamen nacional.

El conjunto cobanero viene de ganar su primer encuentro del torneo en la jornada anterior, con un gol de último minuto ante Deportivo Mixco, y buscará sumar un nuevo triunfo con el respaldo de su afición.

Por su parte, el cuadro antigüeño únicamente ha disputado dos encuentros debido a su participación internacional, en la que ya quedó eliminado. Buscará mantener el paso firme en el Apertura, donde ha ganado sus dos compromisos, y hacer olvidar el fracaso internacional.

El encuentro promete intensidad durante los 90 minutos, con ambos equipos en busca de la victoria para escalar posiciones en la tabla general. El partido se disputará a las 15 horas y se podrá seguir el minuto a minuto de todas las incidencias.