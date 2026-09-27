EN VIVO | Cobán Imperial vs. Aurora FC: siga el minuto a minuto de la jornada 11 del Apertura 2026

Cobán Imperial y Aurora FC abren la actividad dominical de la jornada 11 del Apertura 2026 este domingo a la 1:00 PM en el estadio José Ángel Rossi.

Los Príncipes Azules llegan al partido en la penúltima posición con apenas siete puntos en diez jornadas y necesitan urgentemente ganar de local para no quedar descolgados en el torneo.

Aurora llega al partido en la octava posición con 12 puntos en lo que ha sido un arranque irregular para los aurinegros. Los dirigidos por Saúl Phillip buscarán sumar de visita para escalar posiciones en la tabla del Apertura 2026.

El partido promete ser muy disputado entre un Cobán que juega por su vida en el torneo y unos aurinegros que no querrán ceder puntos en el José Ángel Rossi ante un rival que necesita ganar con urgencia.

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