EN VIVO | Cobán Imperial vs. Comunicaciones FC: siga el minuto a minuto de la novena jornada

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EN VIVO | Cobán Imperial vs. Comunicaciones FC: siga el minuto a minuto de la novena jornada

Los príncipes azules reciben a los cremas este domingo a la 1:00 PM en el estadio José Ángel Rossi en un duelo donde ambos equipos llegan con la urgencia de sumar tras acumular malos resultados en las últimas jornadas.

Alejandra Soto

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Cobán Imperial y Comunicaciones FC se miden este domingo a la 1:00 PM en el estadio José Ángel Rossi en la novena jornada del Apertura 2026. Los príncipes azules llegan al partido en la undécima posición con cinco puntos y con la urgencia de ganar en casa para alejarse del fondo de la tabla.

Comunicaciones llega al partido en la décima posición con apenas siete puntos y con cuatro derrotas consecutivas que los tienen en una situación muy comprometida en el torneo nacional. Los cremas dirigidos por Roberto Montoya necesitan con urgencia una victoria para salir del pozo en que se encuentran en el Apertura 2026.

El duelo promete ser muy disputado entre dos equipos con necesidades similares en la tabla. Tanto Cobán como Comunicaciones saben que perder este partido los hundiría aún más en la zona baja de la clasificación del torneo chapín.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: 

13 de septiembre 2026, 13:18h

¡Inicia el partido!

13 de septiembre 2026, 13:15h

Partido retrasado

El partido entre Cobán Imperial y Comunicaciones programado para la 1:00 PM en el estadio José Ángel Rossi se retrasó debido a la llegada tardía del cuerpo de bomberos al recinto cobanero en lo que postergó el inicio del encuentro de la novena jornada del Apertura 2026.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

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