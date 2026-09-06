EN VIVO | Cobán Imperial vs. Guastatoya: siga el minuto a minuto de la octava jornada del Apertura 2026

Cobán Imperial y Guastatoya se miden este domingo a la 1:00 PM en el estadio José Ángel Rossi en la octava jornada del Apertura 2026. Los príncipes azules llegan al partido en la penúltima posición de la tabla con apenas cuatro puntos y con la urgencia de sumar tras acumular tres derrotas consecutivas en el torneo nacional.

Guastatoya por su parte llega al partido en la sexta posición con nueve puntos en lo que ha sido un arranque irregular para los pecho amarillo. Los dirigidos por Martín Tato García buscarán aprovechar la visita al estadio José Ángel Rossi para sumar y escalar posiciones en la tabla del Apertura 2026.

El partido promete ser intenso entre un Cobán que necesita con urgencia los tres puntos para alejarse del fondo de la tabla y un Guastatoya que buscará retomar la senda del triunfo para meterse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

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