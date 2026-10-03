EN VIVO | Cobán Imperial vs. Malacateco: siga el minuto a minuto de la jornada 12 del Apertura 2026

Cobán Imperial y Malacateco abren la actividad sabatina de la jornada 12 del Apertura 2026 este sábado a las 3:00 PM en el estadio José Ángel Rossi. Los príncipes azules que tuvieron una primera vuelta muy complicada llegan al partido en la penúltima posición con apenas 10 puntos.

Malacateco llega al partido en la novena posición con 12 puntos. Los dirigidos por Carlos Robles buscarán sumar de visita para mantenerse en la pelea por los puestos de de la clasificación del Apertura 2026.

El partido promete ser muy disputado entre un Cobán que necesita urgentemente los puntos y un Malacateco que no querrá ceder terreno en la tabla ante un rival que juega en casa con la necesidad de ganar.

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