EN VIVO | Cobán Imperial vs. Mixco: siga el minuto a minuto de la cuarta jornada del Apertura 2026

Cobán Imperial y Mixco abren la actividad de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 este sábado a las 2:00 PM en el estadio José Ángel Rossi. Los Príncipes azules dirigidos por Ramiro Cepeda llegan con apenas un punto y la necesidad urgente de sumar sus primeros tres puntos del campeonato ante su afición.

Mixco por su parte llega en buen momento tras acumular dos victorias y una derrota en las primeras tres jornadas. Los Chicharroneros dirigidos por Fabricio Benítez buscarán aprovechar la visita para sumar puntos y consolidarse en la parte alta de la tabla del Apertura 2026.

El partido promete ser intenso entre dos equipos con necesidades distintas en la tabla. Cobán sabe que una victoria sería fundamental para relanzar su participación en el torneo mientras Mixco llega con la confianza de quien viene de ganar sus últimos dos partidos.

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