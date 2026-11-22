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Fútbol Nacional
EN VIVO | Cobán Imperial vs. San Pedro: siga el minuto a minuto de la jornada 21
Los príncipes azules reciben a los gallos hoy a las 3:00 PM en el partido que abre la jornada dominical, un duelo clave por el sexto lugar de la clasificación del Apertura 2026.
Cobán Imperial y San Pedro se enfrentan hoy a las 3:00 PM en el estadio José Ángel Rossi por la jornada 21 del Apertura 2026. Los gallos son sextos con 29 puntos, el último lugar que da el pase a la fase final, y llegan tras vencer 2-0 a Marquense, un resultado que les devolvió la confianza en la recta final del torneo.
Cobán tiene 25 puntos y viene de dos derrotas seguidas, 0-1 ante Xelajú y 0-2 ante Comunicaciones. Los Príncipes Azules necesitan ganar para llegar a la última jornada con opciones matemáticas de clasificar, y juegan en casa, donde buscan hacerse fuertes frente a un rival que está en su primera campaña en la Liga Nacional.
Para San Pedro, el partido es decisivo. Un empate o una victoria lo lleva a 30 puntos o más y deja a Comunicaciones, que ayer cayó 4-1 ante Guastatoya y tiene 26, sin opciones matemáticas de alcanzarlo.