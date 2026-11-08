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Fútbol Nacional
EN VIVO | Cobán Imperial vs. Xelajú MC: siga el minuto a minuto de la jornada 19
Los príncipes azules reciben a los superchivos hoy a las 3:00 PM, en un duelo en el que ambos buscan sumar en el tramo final de la fase de clasificación.
Cobán Imperial y Xelajú MC se miden hoy a las 3:00 PM en el estadio José Ángel Rossi, por la jornada 19 del Apertura 2026. Los príncipes azules llegan con 25 puntos, tras vencer 2-1 a Guastatoya en su última presentación, y quieren aprovechar su cancha para meterse en la zona alta de la tabla.
Xelajú llega con 28 puntos y busca mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Los Superchivos visitan a un rival que viene en recuperación en la segunda vuelta.
Cada vez queda menos para el cierre de la fase de clasificación, así que cada punto pesa. Cobán quiere seguir sumando y Xelajú no quiere ceder terreno ante sus perseguidores.