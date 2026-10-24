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EN VIVO | Comunicaciones vs. Antigua GFC: siga el minuto a minuto de la jornada 16
Los cremas que acumulan tres derrotas consecutivas reciben al líder Antigua GFC este sábado a las 6:00 PM en el estadio Cementos Progreso en un duelo donde los albos buscarán salir del fondo de la tabla.
Comunicaciones y Antigua GFC se miden este sábado a las 6:00 PM en el estadio Cementos Progreso en la jornada 16 del Apertura 2026. Los cremas llegan en la undécima posición con apenas 14 puntos y tres derrotas consecutivas que los tienen en zona de descenso.
Antigua llega al partido como líder del torneo con 29 puntos y con la novedad del regreso del delantero argentino Juan Francisco Apaolaza tras su recuperación. Los coloniales buscarán defender la cima de la tabla y seguir distanciándose de sus perseguidores en la segunda vuelta.
El partido promete ser muy intenso entre un Comunicaciones que juega por su vida en el torneo y un Antigua que llega en su mejor momento de la temporada en lo que será uno de los duelos más atractivos de la jornada 16 del Apertura 2026.