EN VIVO | Comunicaciones vs. Antigua GFC: siga el minuto a minuto de la jornada 16

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EN VIVO | Comunicaciones vs. Antigua GFC: siga el minuto a minuto de la jornada 16

Los cremas que acumulan tres derrotas consecutivas reciben al líder Antigua GFC este sábado a las 6:00 PM en el estadio Cementos Progreso en un duelo donde los albos buscarán salir del fondo de la tabla.

Alejandra Soto

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Comunicaciones y Antigua GFC se miden este sábado a las 6:00 PM en el estadio Cementos Progreso en la jornada 16 del Apertura 2026. Los cremas llegan en la undécima posición con apenas 14 puntos y tres derrotas consecutivas que los tienen en zona de descenso.

Antigua llega al partido como líder del torneo con 29 puntos y con la novedad del regreso del delantero argentino Juan Francisco Apaolaza tras su recuperación. Los coloniales buscarán defender la cima de la tabla y seguir distanciándose de sus perseguidores en la segunda vuelta.

El partido promete ser muy intenso entre un Comunicaciones que juega por su vida en el torneo y un Antigua que llega en su mejor momento de la temporada en lo que será uno de los duelos más atractivos de la jornada 16 del Apertura 2026.

24 de octubre 2026, 17:00h

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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Alejandra Soto

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