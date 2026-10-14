Fútbol Nacional
EN VIVO | Comunicaciones vs. Aurora: siga el minuto a minuto de la jornada 14 del Apertura 2026
Con la obligación de sumar, Comunicaciones y Aurora FC se enfrentan este miércoles en el estadio Cementos Progreso.
Comunicaciones se enfrenta a Aurora en condición de local. (Foto: Prensa Libre).
En el arranque de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026, Comunicaciones recibe esta tarde-noche a Aurora FC en una nueva fecha del certamen nacional. El encuentro se disputará a partir de las 17 horas en el estadio Cementos Progreso.
Tanto cremas como aurinegros llegan a este compromiso con la necesidad de sumar los tres puntos para continuar escalando posiciones en la tabla. Actualmente, ambos equipos se encuentran fuera de la zona de clasificación, por lo que una victoria podría acercarlos a los puestos de privilegio en un torneo que no ha sido el mejor para ninguno de los dos conjuntos.
Aurora ocupa la octava posición con 15 puntos, mientras que Comunicaciones es décimo con 14 unidades, por lo que ambos encaran este duelo con la misma urgencia de sumar y mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final.
En su más reciente presentación, Aurora derrotó a Xelajú MC 2-1, mientras que Comunicaciones viene de caer ante San Pedro por el mismo marcador, resultado que puso fin a una racha de dos victorias consecutivas. Ahora, el conjunto dirigido por el mexicano Roberto Montoya buscará reencontrarse con el triunfo frente a su afición.
Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro entre cremas y aurinegros, en el inicio de una nueva jornada del futbol nacional.