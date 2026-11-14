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EN VIVO | Comunicaciones vs. Cobán Imperial: siga el minuto a minuto de la jornada
Los cremas reciben a los príncipes azules este sábado a las 5:00 PM en el estadio Cementos Progreso, con la misión de conseguir una victoria que les dé posibilidades en la clasificación.
Comunicaciones y Cobán Imperial se enfrentan hoy a las 5:00 PM en el estadio Cementos Progreso, por la jornada 20 del Apertura 2026. Los cremas llegan con 23 puntos, tras vencer 3-1 a Mixco y 2-0 a Marquense de visita, y quieren seguir alejándose de la parte baja de la tabla.
Cobán llega con 25 puntos, a solo dos de Comunicaciones, y viene de caer 0-1 ante Xelajú en los últimos minutos. Los príncipes azules buscan una reacción y recuperar el terreno que perdieron en la última jornada.
Con tan poca distancia entre ambos, el resultado puede cambiar el orden en la zona media de la clasificación, donde varios equipos pelean por mejorar posiciones.