Fútbol Nacional
EN VIVO | Comunicaciones vs. Guastatoya: los Cremas buscan salir del bache en el Apertura 2026
Los Cremas afrontan una nueva prueba ante uno de los equipos que pelea por los primeros puestos del campeonato.
Comunicaciones recibe este viernes a Guastatoya en el estadio Cementos Progreso, en el inicio de la décima jornada del Apertura 2026. Los Cremas ocupan el décimo lugar y necesitan reaccionar después de cinco partidos consecutivos sin ganar.
Roberto Montoya afrontará su tercer partido al frente del equipo, después de debutar con derrota ante Marquense y empatar como visitante frente a Cobán Imperial. Guastatoya, cuarto en la clasificación, buscará aprovechar el momento de los albos para sumar su tercera victoria fuera de casa y mantenerse cerca de los punteros.
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