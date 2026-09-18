EN VIVO | Comunicaciones vs. Guastatoya: los Cremas buscan salir del bache en el Apertura 2026

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EN VIVO | Comunicaciones vs. Guastatoya: los Cremas buscan salir del bache en el Apertura 2026

Los Cremas afrontan una nueva prueba ante uno de los equipos que pelea por los primeros puestos del campeonato.

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Comunicaciones recibe este viernes a Guastatoya en el estadio Cementos Progreso, en el inicio de la décima jornada del Apertura 2026. Los Cremas ocupan el décimo lugar y necesitan reaccionar después de cinco partidos consecutivos sin ganar.

Roberto Montoya afrontará su tercer partido al frente del equipo, después de debutar con derrota ante Marquense y empatar como visitante frente a Cobán Imperial. Guastatoya, cuarto en la clasificación, buscará aprovechar el momento de los albos para sumar su tercera victoria fuera de casa y mantenerse cerca de los punteros.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Comunicaciones y Guastatoya.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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