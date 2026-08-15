EN VIVO | Comunicaciones vs. Malacateco: siga el minuto a minuto de la cuarta jornada del Apertura 2026

Comunicaciones y Malacateco se miden este sábado en el Estadio Cementos Progreso a las 7:00 PM en la cuarta jornada del Apertura 2026. Los Cremas dirigidos por Marco Antonio Figueroa llegan en la zona media baja de la tabla con una victoria, un empate y una derrota buscando sumar de local para escalar posiciones en el campeonato.

Malacateco por su parte llega con la necesidad urgente de conseguir su primera victoria del torneo. Los Toros dirigidos por Carlos Robles acumulan dos empates sin haber podido ganar ningún partido y buscarán aprovechar la visita al Cementos Progreso para romper esa racha.

El duelo tiene ingredientes especiales para ambos equipos que necesitan los tres puntos por distintas razones. Comunicaciones querrá consolidarse en la parte alta de la tabla mientras que Malacateco sabe que otra jornada sin ganar complicaría su situación en la clasificación del Apertura 2026.

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