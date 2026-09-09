Fútbol Nacional
EN VIVO | Comunicaciones vs. Marquense: Roberto Montoya debuta tras el golpe de la sanción
Comunicaciones estrena al técnico Roberto Montoya ante Marquense, después del duro golpe sufrido por la sanción del partido contra Mixco.
Comunicaciones recibe este miércoles a Marquense en el estadio Cementos Progreso, en un partido marcado por el debut del técnico mexicano Roberto Montoya, quien tomó el puesto que dejó Marco Antonio Figueroa.
El estreno llega en un momento complicado para los Cremas, que ayer perdieron sobre la mesa el partido contra Mixco por incumplir la regla 6+5. La resolución dejó al equipo con siete puntos y en la décima posición, por lo que necesita reaccionar ante un Marquense que suma nueve unidades.
Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del debut de Montoya al frente de Comunicaciones.