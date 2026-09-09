EN VIVO | Comunicaciones vs. Marquense: Roberto Montoya debuta tras el golpe de la sanción

Fútbol Nacional

EN VIVO | Comunicaciones vs. Marquense: Roberto Montoya debuta tras el golpe de la sanción

Comunicaciones estrena al técnico Roberto Montoya ante Marquense, después del duro golpe sufrido por la sanción del partido contra Mixco.

|

time-clock

Comunicaciones recibe este miércoles a Marquense en el estadio Cementos Progreso, en un partido marcado por el debut del técnico mexicano Roberto Montoya, quien tomó el puesto que dejó Marco Antonio Figueroa.

El estreno llega en un momento complicado para los Cremas, que ayer perdieron sobre la mesa el partido contra Mixco por incumplir la regla 6+5. La resolución dejó al equipo con siete puntos y en la décima posición, por lo que necesita reaccionar ante un Marquense que suma nueve unidades.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del debut de Montoya al frente de Comunicaciones.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Antonio Ixcot

ARCHIVADO EN:

Apertura 2026 Comunicaciones Datafactory Futbol guatemalteco Liga Nacional Marquense Regla 6+5 Roberto Montoya 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM