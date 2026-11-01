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EN VIVO | Comunicaciones vs. Mixco: siga el minuto a minuto de la jornada 18
Los cremas reciben a los chicharroneros este domingo a las 8:00 PM en el estadio Cementos Progreso, en un duelo en el que Comunicaciones necesita sumar para salir de los últimos lugares.
Comunicaciones y Mixco se miden este domingo a las 8:00 PM en el estadio Cementos Progreso, por la jornada 18 del Apertura 2026. Los cremas llegan con 17 puntos, en la parte baja de la tabla, y necesitan sumar para alejarse de la zona de descenso.
Mixco llega con 28 puntos. Los chicharroneros quieren aprovechar su buen momento para meterse en la pelea por la cima, en una jornada en la que Antigua ya ganó y se consolidó como líder.
El partido promete ser muy intenso entre un Comunicaciones que juega por salir del fondo, y que hace una semana sorprendió al líder Antigua con una victoria 1-0, y un Mixco que busca acercarse a los primeros lugares de la tabla. Cada punto cuenta en el cierre de la segunda vuelta.