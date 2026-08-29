EN VIVO | Comunicaciones vs. Municipal: siga el minuto a minuto del clásico nacional

Comunicaciones y Municipal se miden este sábado en el Estadio Cementos Progreso en uno de los partidos más esperados del Apertura 2026. Será el clásico número 338 entre ambas instituciones y el primero del torneo en lo que promete ser una noche de alta intensidad.

Municipal llega al clásico en la segunda posición de la tabla con 12 puntos y tras vencer 2-0 a Xelajú en la quinta jornada. Los escarlatas dirigidos por Mario Acevedo llegan con la confianza intacta buscando sumar de visita en el Cementos Progreso y mantener su lugar entre los líderes del torneo.

Comunicaciones por su parte recibe a los rojos en la sexta posición con siete puntos y con la motivación de jugar el clásico ante su afición. Los Cremas dirigidos por Marco Antonio Figueroa saben que una victoria ante Municipal sería el mejor impulso posible para escalar posiciones en la tabla y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026.

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