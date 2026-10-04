EN VIVO | Comunicaciones vs. Suchitepéquez: siga el minuto a minuto de la jornada 12

Comunicaciones y Suchitepéquez se miden este domingo a las 7:00 PM en el estadio Cementos Progreso en la jornada 12 del Apertura 2026. Los cremas llegan al partido en la undécima posición con 11 puntos y necesitan sumar de local para alejarse de la zona del descenso.

Suchitepéquez llega al partido en la última posición con apenas seis puntos en lo que ha sido una primera vuelta muy complicada para los venados. El conjunto mazateco que busca desesperadamente salir del fondo de la tabla verá en este partido una oportunidad de sumar puntos que le den vida en el Apertura 2026.

El partido promete ser muy disputado entre dos equipos que necesitan los tres puntos con urgencia. Comunicaciones tiene la ventaja de jugar en condicion de local ante el último lugar de la tabla y tratará de no desaprovechar la oportunidad.

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