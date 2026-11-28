EN DIRECTO
Fútbol Nacional
EN VIVO | Comunicaciones vs. Xelajú: siga el minuto a minuto de la jornada 22
Los cremas se juegan una opción casi imposible de clasificar y los superchivos buscan el pase directo, hoy a las 3:00 PM en el Cementos Progreso.
Comunicaciones y Xelajú MC se miden hoy a las 3:00 PM en el estadio Cementos Progreso, por la última jornada del Apertura 2026. Los cremas tienen 26 puntos y vienen de caer 4-1 ante Guastatoya. Los superchivos suman 37 y llegan tras vencer 3-1 a Suchitepéquez.
Comunicaciones sigue vivo en los números. Si gana llega a 29, igual que San Pedro, así que necesita que los Gallos pierdan y superarlos en diferencia de goles, donde tiene -5 contra 0. Cobán y Marquense, con 28, también pueden quedarse con ese lugar si ganan.
Xelajú ya está clasificado y es líder en diferencia de goles entre los tres equipos con 37 puntos (+17). Una victoria lo deja muy bien parado en la pelea por uno de los dos boletos directos a semifinales.