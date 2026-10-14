Fútbol Nacional
EN VIVO | Guastatoya vs. Antigua: siga el minuto a minuto del encuentro por la fecha 14
Con la posibilidad de asumir el liderato de manera momentánea, Guastatoya y Antigua GFC medirán fuerzas en un compromiso de alto impacto correspondiente a la jornada 14.
Guastatoya recibe esta noche al cuadro de Antigua GFC. (Foto Prensa Libre).
En uno de los partidos más atractivos de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026, Guastatoya recibirá esta noche a Antigua GFC en el estadio David Cordón Hichos, en un duelo en el que estará en juego el liderato del campeonato. Ambos equipos llegan igualados con 25 puntos, la misma cantidad que acumula Municipal, por lo que una victoria podría permitirles alcanzar momentáneamente la cima de la clasificación.
El encuentro enfrentará a dos de los equipos más regulares del torneo de momento, que buscarán imponer su estilo de juego y sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase de clasificación.
Guastatoya afrontará este compromiso después de caer como visitante ante Malacateco en la jornada anterior, resultado que le impidió mantenerse en solitario en lo más alto de la tabla. Por su parte, Antigua GFC llega motivado tras vencer en casa a Cobán Imperial, triunfo que le permitió continuar en la lucha por el primer lugar.
El encuentro está programado para las 19 horas y será determinante en la disputa por el liderato del campeonato. Podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias en vivo aquí.