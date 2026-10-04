EN VIVO | Guastatoya vs. Aurora FC: siga el minuto a minuto de la jornada 12 del Apertura 2026

Guastatoya y Aurora FC abren la actividad dominical de la jornada 12 del Apertura 2026 este domingo a las 5:00 PM en el estadio David Cordón Hichos. Los pecho amarillo llegan al partido en la segunda posición con 22 puntos en lo que ha sido uno de los arranques más sólidos del torneo.

Aurora llega al partido en la novena posición con una primera mitad de torneo bastante irregular. Los aurinegros buscarán aprovechar la visita al David Cordón Hichos para sumar de visita y meterse en los puestos de clasificación a la fase final del Apertura 2026.

El partido promete ser muy disputado entre un Guastatoya que necesita ganar para mantenerse en la pelea por el liderato y un Aurora que llega con la necesidad de sumar puntos para no quedar descolgado de la zona de clasificación del torneo nacional.

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