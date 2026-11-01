EN DIRECTO
Fútbol Nacional
EN VIVO | Guastatoya vs. Cobán Imperial: siga el minuto a minuto de la jornada 18
Los pecho amarillo reciben a los príncipes azules este domingo a las 5:00 PM en el estadio David Cordón Hichos, en un duelo en el que ambos necesitan sumar para sus objetivos en el torneo.
Guastatoya y Cobán Imperial se miden este domingo a las 5:00 PM en el estadio David Cordón Hichos, por la jornada 18 del Apertura 2026. Los pecho amarillo llegan con 28 puntos, en la cuarta posición, igualados con Mixco, y quieren aprovechar su estadio para mantenerse en la parte alta de la tabla.
Cobán llega en la novena posición, con 22 puntos, tras una segunda vuelta de recuperación en la que remontó para vencer 3-1 a Marquense. Los Príncipes Azules quieren seguir sumando de visita para alejarse de la zona baja.
El partido promete ser muy disputado entre un Guastatoya que no quiere perder terreno en la pelea por los primeros lugares y un Cobán que busca confirmar su buen momento en el cierre del torneo.