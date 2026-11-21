EN DIRECTO
Fútbol Nacional
EN VIVO | Guastatoya vs. Comunicaciones: siga el minuto a minuto de la jornada 21
Los pecho amarillo reciben a los cremas hoy a las 8:00 PM, en un duelo en el que Comunicaciones se juega la clasificación a la fase final del Apertura 2026.
Guastatoya y Comunicaciones se miden hoy a las 8:00 PM en el estadio David Cordón Hichos, por la jornada 21 del Apertura 2026. Los pecho amarillo son quintos con 31 puntos, pero llegan tras caer 4-0 ante Xelajú en la jornada anterior.
Comunicaciones tiene 26 puntos, está séptimo y encadena tres victorias seguidas, ante Mixco, Marquense y Cobán. Los cremas están a tres puntos de San Pedro, sexto con 29, y una derrota los dejaría prácticamente fuera de la fase final.
Los pecho amarillo quieren aprovechar su estadio para , y los cremas, con tres victorias consecutivas, buscan seguir sumando de visita para meterse entre los seis primeros. El árbitro será Mario Escobar.