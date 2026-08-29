Fútbol Nacional
EN VIVO | Guastatoya vs. Marquense: siga el minuto a minuto de la sexta jornada del Apertura 2026
Los pecho amarillo reciben a los leones este sábado, a las 15 horas, en el estadio David Cordón Hichos. Guastatoya buscará aprovechar su condición de local para mantenerse entre los primeros lugares del torneo.
Guastatoya y Marquense se enfrentan este sábado, a las 15 horas, en el estadio David Cordón Hichos, por la sexta jornada del Apertura 2026. Los pecho amarillo buscarán hacerse fuertes en casa y sumar tres puntos importantes.
El equipo dirigido por Martín "Tato" García ocupa la cuarta posición con nueve puntos. Guastatoya intentará regresar a la senda del triunfo después de caer 4-2 ante Mixco en la jornada anterior.
Marquense llega en la octava posición con seis unidades y motivado tras vencer a Cobán Imperial. Los leones buscarán su segunda victoria del torneo y conseguir un resultado positivo como visitantes.
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