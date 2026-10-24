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EN VIVO | Guastatoya vs. Mixco: siga el minuto a minuto de la jornada 16
Los pecho amarillo reciben a los chicharroneros este sábado a las 4:00 PM en el estadio David Cordón Hichos en un duelo donde Mixco buscará dar el golpe de visitante para meterse en la parte alta de la tabla.
Guastatoya y Mixco se miden este sábado a las 4:00 PM en el estadio David Cordón Hichos en la jornada 16 del Apertura 2026. Los pecho amarillo llegan en la tercera posición con 27 puntos y buscarán sumar de local para mantenerse en la pelea por el liderato del torneo.
Mixco llega en la cuarta posición con 24 puntos en lo que ha sido un torneo sólido para los chicharroneros. Los visitantes buscarán dar el golpe de visita para acercarse a los primeros lugares de la tabla en lo que sería un resultado muy importante para sus aspiraciones en el torneo.
El duelo promete ser muy intenso entre dos equipos que llegan en buen momento y que saben que los tres puntos son fundamentales para sus objetivos en la segunda vuelta del Apertura 2026.