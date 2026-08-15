EN VIVO | Guastatoya vs. Municipal: siga el minuto a minuto de la cuarta jornada del Apertura 2026

Guastatoya y Municipal protagonizan este sábado uno de los duelos más esperados de la cuarta jornada del Apertura 2026 en el Estadio Municipal David Cordón Hichos a las 5:00 PM.

Los Pecho Amarillo dirigidos por Martín "Tato" García llegan al partido en el tercer lugar de la tabla con seis puntos y con la motivación de medirse ante el líder del campeonato en su propio estadio.

Municipal llega como el único equipo del torneo con tres victorias consecutivas que lo tienen en la cima de la tabla. Los escarlatas dirigidos por Mario Acevedo buscarán mantener su racha positiva y consolidar su liderato ante un rival que ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos del arranque del campeonato.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: