EN VIVO | Guastatoya vs. San Pedro: siga el minuto a minuto de la jornada 11 del Apertura 2026

Guastatoya y San Pedro protagonizan este sábado uno de los partidos más atractivos de la undécima jornada del Apertura 2026 en el estadio David Cordón Hichos a las 3:00 PM. Los pecho amarillo llegan al partido en la tercera posición con 19 puntos en lo que ha sido uno de sus mejores arranques en los últimos torneos.

San Pedro llega al duelo en la cuarta posición con 18 puntos en lo que sigue siendo uno de los arranques más sorprendentes del torneo para un equipo que debuta en la Liga Nacional. Los Gallos han demostrado que tienen argumentos para competir ante cualquier rival y buscarán dar otro golpe importante de visita.

El partido tiene un ingrediente especial ya que el ganador podría instalarse entre los primeros lugares de la tabla del Apertura 2026. Tanto Guastatoya como San Pedro saben que una victoria los acercaría al liderato en lo que promete ser uno de los encuentros más emocionantes de la jornada chapina.

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