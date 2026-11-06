Fútbol Nacional
En vivo: Guastatoya vs. Suchitepéquez, sigue el minuto a minuto del encuentro por la fecha 19 del Apertura 2026
La jornada 19 del Apertura 2026 se pone en marcha este viernes con el duelo entre Guastatoya y Suchitepéquez en el estadio David Cordón Hichos.
Guastatoya y Suchitepéquez abren la jornada 19.(Foto Prensa Libre).
La jornada 19 del Torneo Apertura 2026 comenzará este viernes con el enfrentamiento entre Guastatoya y Suchitepéquez. El conjunto pecho amarillo recibirá al cuadro venado en el estadio David Cordón Hichos, en el partido que abrirá una fecha importante en la lucha por la clasificación.
Guastatoya buscará sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato. Actualmente, el equipo ocupa la quinta posición de la tabla, con 28 unidades, y una victoria le permitiría acercarse a los líderes del certamen.
Por su parte, Suchitepéquez llega después de conseguir apenas su segunda victoria del torneo en la jornada anterior. El conjunto venado ocupa el último lugar de la clasificación, con 12 puntos, por lo que necesita continuar sumando para intentar salir de la parte baja de la tabla.
El encuentro se disputará este viernes, a partir de las 20 horas, en el estadio David Cordón Hichos. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido, minuto a minuto, a través de la cobertura en vivo de Prensa Libre.