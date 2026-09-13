Fútbol Nacional
EN VIVO | Guastatoya vs. Xelajú MC: siga el minuto a minuto de la novena jornada
Los pecho amarillo reciben a los superchivos este domingo a las 5:00 PM en el estadio David Cordón Hichos en un duelo entre dos equipos que buscan escalar posiciones en la tabla del Apertura 2026.
Guastatoya y Xelajú MC protagonizan este domingo uno de los partidos más atractivos de la novena jornada del Apertura 2026 en el estadio David Cordón Hichos a las 5:00 PM.
Los pecho amarillo llegan al partido en la cuarta posición con 13 puntos y buscarán aprovechar su condición de local para sumar y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo.
Xelajú MC llega al partido en la séptima posición con 11 puntos y con la confianza de haber mostrado un buen nivel en las últimas jornadas. Los superchivos que vienen de golear a Marquense en el clásico occidental y empatar ante Cobán Imperial buscarán seguir sumando de visita para escalar posiciones en la tabla del Apertura 2026.
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