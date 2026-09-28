EN VIVO Guatemala vs. El Salvador: siga las incidencias de un duelo clave para la Bicolor en la Liga de Naciones

La Selección Nacional de Guatemala enfrentó anoche a El Salvador en un duelo crucial por la Liga de Naciones de Concacaf, con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por uno de los dos boletos de clasificación de un grupo en el que también figuran Jamaica, Honduras, Martinica y Surinam. La Azul y Blanco llega presionada tras caer en su debut ante los jamaicanos, resultado que redujo su margen de error en la competencia.

El encuentro prometía emociones desde el pitazo inicial, con dos selecciones necesitadas de puntos. Guatemala estaba obligada a asumir el protagonismo y buscar el arco rival desde los primeros minutos, respaldada por su condición de local. El Salvador llegó con la intención de repetir la victoria conseguida hace un año en la capital guatemalteca y afianzarse en los primeros puestos del grupo.

Para el conjunto dirigido por Luis Fernando Tena, el compromiso representaba más que tres puntos. La Bicolor buscaba poner fin a una complicada racha de resultados y recuperar la confianza en un momento determinante del proceso. El apoyo de la afición y el deseo de reaccionar tras el revés sufrido ante Jamaica convertían el duelo en una prueba de fuego para el combinado nacional.

Además, Guatemala buscaba su primer triunfo del 2026. Hasta entonces, la selección había disputado cinco encuentros en el año y sufrido cinco derrotas, una estadística que aumentaba la presión sobre el plantel. En su primer partido como local del año, la Azul y Blanco tenía la oportunidad de cambiar el rumbo, reencontrarse con la victoria y mantener vivas sus aspiraciones en la Liga de Naciones de Concacaf. Sigue aquí las incidencias del encuentro aquí.

28 de septiembre 2026, 20:20h Se salva El Salvador

Óscar Santis saca un potente remate de derecha que supera al guardameta González, pero el balón se estrella en el travesaño y evita el segundo tanto de Guatemala. Mientras tanto, la Selecta intenta adueñarse de la posesión para bajar el ritmo del partido y equilibrar las acciones en el terreno de juego.

28 de septiembre 2026, 20:10h ¡Guatemala golpea primero! Darwin Lom adelanta a la Bicolor

La Azul y Blanco se pone en ventaja en el marcador gracias a Darwin Gregorio Lom, quien anota su gol número 15 con la Selección Nacional. El delantero sacó un disparo que se desvió en un defensor salvadoreño, y dejando sin opciones al guardameta Mario González. Con esta anotación, el combinado guatemalteco toma la delantera en el encuentro.

💥 Darwin Lom no perdona de entrada y firma el 1-0 ante El Salvador apenas al 8' 🇬🇹 #NationsLeagueEnFOX pic.twitter.com/3ujvwCfqPB — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 29, 2026

28 de septiembre 2026, 20:07h Guatemala toma la batuta del juego



El conjunto nacional comienza mejor el encuentro y busca constantemente el arco de El Salvador. Darwin Lom genera la primera ocasión clara del partido, mientras que el cuadro salvadoreño se muestra replegado y apuesta por los contragolpes para intentar hacer daño.

28 de septiembre 2026, 20:01h Arrancan las acciones en El Trébol

Ya se disputan los primeros 45 minutos del encuentro entre Guatemala y El Salvador.

28 de septiembre 2026, 19:59h Gran ambiente en el Estadio del Trébol

El Manuel Felipe Carrera vive una auténtica fiesta, con una afición que respalda incondicionalmente al combinado nacional.

28 de septiembre 2026, 19:57h Suenan los himnos

Suenan los himnos nacionales de Guatemala y El Salvador en el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", en la antesala de un emocionante duelo de la Liga de Naciones.

28 de septiembre 2026, 19:40h Alineación de El Salvador

Este es el once que manda Hernán "Bolillo" Gómez para medirse ante Guatemala.

Los 𝐎𝐍𝐂𝐄 elegidos por el profesor Hernán Darío Gómez para la segunda jornada en #NationsLeague



🇬🇹 ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ 🆚 ᴇʟ ꜱᴀʟᴠᴀᴅᴏʀ 🇸🇻#LaSelecta | #ElSalvador pic.twitter.com/P3mo1NVX9o — La Selecta (@LaSelecta_SLV) September 29, 2026

28 de septiembre 2026, 18:28h Sale a calentar la Azul y Blanco

La Selección Nacional sale al terreno de juego para realizar los trabajos de calentamiento previos al duelo frente a El Salvador.

(Foto Prensa Libre: Byron Rivera).

28 de septiembre 2026, 19:15h Afición salvadoreña dice presente en El Trébol

La afición de la Selecta se hace presente en el estadio Manuel Felipe Carrera para apoyar a su selección en el duelo frente a la Bicolor. Los seguidores salvadoreños ocupan su espacio en las gradas y aportan color y ambiente a este importante encuentro.

Foto Prensa Libre: Byron Rivera).

28 de septiembre 2026, 19:02h Alineación de Guatemala para medirse a El Salvador

Así forma Guatemala para medirse ante su similar de El Salvador en la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.

28 de septiembre 2026, 18:59h La Selecta ya está lista en El Trébol para enfrentar a Guatemala

La Selección de El Salvador ya se encuentra en el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", donde esta noche se mide a Guatemala en un duelo clave por la Liga de Naciones de la Concacaf.

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐄𝐥 𝐓𝐫𝐞́𝐛𝐨𝐥. 🏟️



La Selecta ya pisa el césped del Estadio Manuel Felipe Carrera.#LaSelecta | #ElSalvador | #NationsLeague pic.twitter.com/8vFnzWlpvU — La Selecta (@LaSelecta_SLV) September 29, 2026

28 de septiembre 2026, 18:50h Afición chapina comienza a hacerse presente en El Trébol

La fiel y siempre incondicional afición de la Selección de Guatemala comienza a llenar las gradas del Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol" para el duelo ante El Salvador, programado para las 20:00 horas.

Afición de Guatemala en el Manuel Felipe Carrera.(Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

28 de septiembre 2026, 18:40h Sin margen de error

La selección nacional llega a este encuentro sin margen de error, obligada a conseguir el triunfo para mantenerse en la lucha por uno de los dos primeros puestos del grupo y avanzar a la siguiente ronda de la competición.

28 de septiembre 2026, 18:23h Objetos prohibidos en el estadio

Estos son algunos de los artículos que estarán prohibidos en el ingreso al estadio Manuel Felipe Carrera para el partido entre Guatemala y El Salvador por la Liga de Naciones.

28 de septiembre 2026, 18:15h Duelo importante para la Bicolor

La Selección de Guatemala se mide en punto de las 20:00 horas frente a su similar de El Salvador por la segunda jornada de la Liga de Naciones, dentro del Grupo B.