Fútbol Nacional

EN VIVO | Jamaica vs. Guatemala: comienza el nuevo reto de Tena en la Liga de Naciones

La Bicolor debuta en Kingston en su primer torneo oficial bajo la segunda etapa de Luis Fernando Tena.

La Selección Nacional de Guatemala enfrenta a Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston por la Liga de Naciones de Concacaf. (Foto Prensa Libre: Elizabeth González/Especial para Prensa Libre)

La Selección Nacional de Guatemala debuta este viernes ante Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston, en la primera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf, torneo que también funciona como clasificatorio para la Copa Oro 2027.

El partido representa el inicio oficial de la segunda etapa de Luis Fernando Tena al frente de la Bicolor, diez meses después de quedar fuera del Mundial 2026. Guatemala buscará cambiar la imagen que dejó durante el inicio de este año, cuando perdió sus partidos de preparación.

Jamaica representa una prueba exigente para la Selección, que nunca ha ganado en suelo jamaiquino. El último enfrentamiento en Kingston terminó con una derrota 3-0 para Guatemala durante las eliminatorias mundialistas.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del debut de Guatemala ante Jamaica.

25 de septiembre 2026, 17:30h Así alineará la azul y blanco

Estte será el 11 inicial del técnico mexicano Luis Fernando Tena ante Jamaica en el inicio de la Liga de Naciones ante Jamaica.