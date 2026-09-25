Fútbol Nacional

EN VIVO | Jamaica vs. Guatemala: la bicolor empata 2-2 ante los caribeños; en las gradas está Gianni Infantino

La Bicolor debuta en Kingston en su primer torneo oficial bajo la segunda etapa de Luis Fernando Tena.

La Selección Nacional de Guatemala enfrenta a Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston por la Liga de Naciones de Concacaf. (Foto Prensa Libre: Elizabeth González/Especial para Prensa Libre)

La Selección Nacional de Guatemala debuta este viernes ante Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston, en la primera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf, torneo que también funciona como clasificatorio para la Copa Oro 2027.

El partido representa el inicio oficial de la segunda etapa de Luis Fernando Tena al frente de la Bicolor, diez meses después de quedar fuera del Mundial 2026. Guatemala buscará cambiar la imagen que dejó durante el inicio de este año, cuando perdió sus partidos de preparación.

Jamaica representa una prueba exigente para la Selección, que nunca ha ganado en suelo jamaiquino. El último enfrentamiento en Kingston terminó con una derrota 3-0 para Guatemala durante las eliminatorias mundialistas.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del debut de Guatemala ante Jamaica.

25 de septiembre 2026, 19:24h ¡Gol de Santis! ¡Gol de Santis!

Ante la presión de Jamaica, Óscar Santis al minuto 67, aprovecha un pase de Darwin Lom para marcar el 2-2.

25 de septiembre 2026, 19:17h Cambios en la bicolor

Al minuto 57, J. Fajardo (entra) - R. Muñoz (sale)

25 de septiembre 2026, 19:11h Jamaica celebra el segundo

R. Burrell aprovecha una desatención de Guatemala y al minuto 53 celebra el segundo gol caribeño.

25 de septiembre 2026, 19:02h ¡Inicia el segundo tiempo!

Guatemala vuelve al segundo tiempo con el once de inicio.

Jamaica realiza cambios:

R. Cephas (entra) - T. Campbell (sale)

46'

K. Dixon (entra) - J. East (sale)

25 de septiembre 2026, 18:47h Termina el primer tiempo

Con un empate, ambos equipos se van al descanso.

Ambos equipos han tenido dos oportunidades de gol.

25 de septiembre 2026, 18:37h Jamaica empata

Jamaica empata 1-1 al minuto 37 por medio de Kasey Palmer.

🇯🇲⚽️ ¡Lo empata Jamaica! Kasey Palmer aprovecha un error de Guatemala 🇬🇹 y marca el 1-1 en la #NationsLeagueEnFOX pic.twitter.com/c04Rjbx8ty — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 26, 2026

25 de septiembre 2026, 18:36h Bicolor sigue al frente

La Seleccíon Nacional de Guatemala sigue al frente en el marcador. 1-0.

El gol de la bicolor llegó al minuto 2 en los botines de Oscar Santis.

En las gradas está el presidente de la Fifa, Gianni Infantino.

25 de septiembre 2026, 18:30h Afición viajó a Jamaica

Aficionados llegaron para apoyar al combinado nacional.

25 de septiembre 2026, 18:22h Mayor posesión de Jamaica

Hasta el minuto 22, estadísticas reflejan una mayor posesión de balón para los caribeños.

25 de septiembre 2026, 18:18h Rudy Muñoz se pierde una ocasión clara

Guatemala se pierde la oportunidad del segundo gol. Rudy Muñoz quedó solo frente a la portería pero no pudo definir.

25 de septiembre 2026, 18:13h Dominio de la Bicolor

La selección guatemalteca ha tenido una mayor posesión y mayores opciones de gol.

Kénderson Navarro realiza una parada al minuto 11.

25 de septiembre 2026, 18:06h Gianni Infantino observa a Guatemala

El presidente de la Fifa, Gianni está en en el estadio de Kingston para ver el juego de Jamaica ante Guatemala.

25 de septiembre 2026, 18:02h Goooool de Guatemala.

¡Óscar Santis lo vuelve hacer! Anota al minuto 2 para la bicolor!

🇬🇹⚽️ ¡Goool de Guatemala! Contragolpe letal de la Bicolor, Oscar Santis abre el marcador en Jamaica 🇯🇲 #NationsLeagueEnFOX pic.twitter.com/ZxHA6QqcCI — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 26, 2026

25 de septiembre 2026, 18:01h Amarilla para Lom

Darwin Lom recibe tarjeta amarilla, apenas al segundo 06.

25 de septiembre 2026, 18:00h ¡Inicia el partido!

La Azul y Blanco inicia el camino en la LIga de Naciones 2026.

25 de septiembre 2026, 17:40h Volantes de Guatemala

El mediocampo de la Selección Nacional de Guatemala está integrado por Óscar Santis, Jorge Aparicio, José Rosales y Rudy Muñoz.

25 de septiembre 2026, 17:40h Novedades en la portería y defensa

La Selección Nacional de Guatemala cuenta con Kenderson Navarro como una de las opciones para defender la portería.

En la línea defensiva aparecen Aarón Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa y José Morales, quienes integran el grupo de zagueros convocados para el compromiso.

25 de septiembre 2026, 17:30h Así alineará la azul y blanco

Estte será el 11 inicial del técnico mexicano Luis Fernando Tena ante Jamaica en el inicio de la Liga de Naciones ante Jamaica.