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Fútbol Nacional
EN VIVO | Jamaica vs. Guatemala: la bicolor empata 2-2 ante los caribeños; en las gradas está Gianni Infantino
La Bicolor debuta en Kingston en su primer torneo oficial bajo la segunda etapa de Luis Fernando Tena.
La Selección Nacional de Guatemala enfrenta a Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston por la Liga de Naciones de Concacaf. (Foto Prensa Libre: Elizabeth González/Especial para Prensa Libre)
La Selección Nacional de Guatemala debuta este viernes ante Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston, en la primera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf, torneo que también funciona como clasificatorio para la Copa Oro 2027.
El partido representa el inicio oficial de la segunda etapa de Luis Fernando Tena al frente de la Bicolor, diez meses después de quedar fuera del Mundial 2026. Guatemala buscará cambiar la imagen que dejó durante el inicio de este año, cuando perdió sus partidos de preparación.
Jamaica representa una prueba exigente para la Selección, que nunca ha ganado en suelo jamaiquino. El último enfrentamiento en Kingston terminó con una derrota 3-0 para Guatemala durante las eliminatorias mundialistas.
Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del debut de Guatemala ante Jamaica.
¡Gol de Santis! ¡Gol de Santis!
Ante la presión de Jamaica, Óscar Santis al minuto 67, aprovecha un pase de Darwin Lom para marcar el 2-2.
Cambios en la bicolor
Al minuto 57, J. Fajardo (entra) - R. Muñoz (sale)
Jamaica celebra el segundo
R. Burrell aprovecha una desatención de Guatemala y al minuto 53 celebra el segundo gol caribeño.
¡Inicia el segundo tiempo!
Guatemala vuelve al segundo tiempo con el once de inicio.
Jamaica realiza cambios:
R. Cephas (entra) - T. Campbell (sale)
46'
K. Dixon (entra) - J. East (sale)
Termina el primer tiempo
Con un empate, ambos equipos se van al descanso.
Ambos equipos han tenido dos oportunidades de gol.
Jamaica empata
Jamaica empata 1-1 al minuto 37 por medio de Kasey Palmer.
Bicolor sigue al frente
La Seleccíon Nacional de Guatemala sigue al frente en el marcador. 1-0.
El gol de la bicolor llegó al minuto 2 en los botines de Oscar Santis.
En las gradas está el presidente de la Fifa, Gianni Infantino.
Afición viajó a Jamaica
Aficionados llegaron para apoyar al combinado nacional.
Mayor posesión de Jamaica
Hasta el minuto 22, estadísticas reflejan una mayor posesión de balón para los caribeños.
Rudy Muñoz se pierde una ocasión clara
Guatemala se pierde la oportunidad del segundo gol. Rudy Muñoz quedó solo frente a la portería pero no pudo definir.
Dominio de la Bicolor
La selección guatemalteca ha tenido una mayor posesión y mayores opciones de gol.
Kénderson Navarro realiza una parada al minuto 11.
Gianni Infantino observa a Guatemala
El presidente de la Fifa, Gianni está en en el estadio de Kingston para ver el juego de Jamaica ante Guatemala.
Goooool de Guatemala.
¡Óscar Santis lo vuelve hacer! Anota al minuto 2 para la bicolor!
Amarilla para Lom
Darwin Lom recibe tarjeta amarilla, apenas al segundo 06.
¡Inicia el partido!
La Azul y Blanco inicia el camino en la LIga de Naciones 2026.
Volantes de Guatemala
El mediocampo de la Selección Nacional de Guatemala está integrado por Óscar Santis, Jorge Aparicio, José Rosales y Rudy Muñoz.
Novedades en la portería y defensa
La Selección Nacional de Guatemala cuenta con Kenderson Navarro como una de las opciones para defender la portería.
En la línea defensiva aparecen Aarón Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa y José Morales, quienes integran el grupo de zagueros convocados para el compromiso.
Así alineará la azul y blanco
Estte será el 11 inicial del técnico mexicano Luis Fernando Tena ante Jamaica en el inicio de la Liga de Naciones ante Jamaica.