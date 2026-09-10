Fútbol Nacional
EN VIVO | Malacateco vs. Antigua GFC: los coloniales buscan acercarse al liderato en el Apertura 2026
El partido de la octava jornada fue retrasado una hora debido a los bloqueos registrados en distintos puntos del país.
Malacateco recibe a Antigua GFC en el estadio Santa Lucía, en Malacatán, por la octava jornada del Torneo Apertura 2026.
Malacateco y Antigua GFC se enfrentan este jueves en el estadio Santa Lucía, en un partido que comenzará a las 19 horas y no a las 18, como estaba programado originalmente.
El cambio se debe a los inconvenientes provocados por los bloqueos registrados en distintos puntos del país, que retrasaron la llegada del equipo de transmisión a Malacatán.
En lo deportivo, los Toros buscarán aprovechar su condición de local para escalar posiciones, mientras Antigua GFC, con 15 puntos, intentará conseguir su segunda victoria fuera de casa y mantenerse cerca del líder Municipal.
Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Malacateco y Antigua GFC.