EN VIVO | Malacateco vs. Antigua GFC: los coloniales buscan acercarse al liderato en el Apertura 2026

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EN VIVO | Malacateco vs. Antigua GFC: los coloniales buscan acercarse al liderato en el Apertura 2026

El partido de la octava jornada fue retrasado una hora debido a los bloqueos registrados en distintos puntos del país.

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Malacateco recibe a Antigua GFC en el estadio Santa Lucía, en Malacatán, por la octava jornada del Torneo Apertura 2026.

Malacateco y Antigua GFC se enfrentan este jueves en el estadio Santa Lucía, en un partido que comenzará a las 19 horas y no a las 18, como estaba programado originalmente.

El cambio se debe a los inconvenientes provocados por los bloqueos registrados en distintos puntos del país, que retrasaron la llegada del equipo de transmisión a Malacatán.

En lo deportivo, los Toros buscarán aprovechar su condición de local para escalar posiciones, mientras Antigua GFC, con 15 puntos, intentará conseguir su segunda victoria fuera de casa y mantenerse cerca del líder Municipal.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Malacateco y Antigua GFC.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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