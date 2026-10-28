EN VIVO: Malacateco vs. Aurora FC; siga el partido de la jornada 17 del Apertura 2026

La actividad de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 continúa este miércoles 28 de octubre en el estadio Santa Lucía, donde Malacateco recibirá a Aurora FC a las 18 horas, en un partido importante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la fase final del campeonato.

Los dos conjuntos llegan a este compromiso después de empatar sus respectivos encuentros de la jornada 16, por lo que buscarán reencontrarse con la victoria en la recta final de la fase de clasificación.

El cuadro aurinegro ocupa la octava posición, con 22 puntos, por lo que intentará sumar tres unidades que le permitan mantenerse entre los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

Por su parte, Malacateco se encuentra en el décimo puesto de la clasificación con 19 unidades. El conjunto fronterizo buscará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria que le permita acercarse a los primeros seis lugares y mantener vivas sus aspiraciones en el campeonato de poder estar en la fiesta grande.

Con ambos equipos necesitados de puntos, el encuentro promete ser disputado, ya que el resultado podría influir en sus posibilidades de avanzar a la fase final del Torneo Apertura 2026.

Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto, el resultado y todas las incidencias del partido entre Malacateco y Aurora FC, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2026.