EN VIVO | Malacateco vs. Cobán Imperial: siga el minuto a minuto del debut de ambos equipos en el Apertura 2026

Malacateco y Cobán Imperial abren su participación en el Torneo Apertura 2026 este sábado en el estadio Santa Lucía a partir de las 7:00 PM en un duelo entre dos equipos que llegan con la necesidad de mejorar lo mostrado en el torneo anterior.

Los Toros dirigidos por Carlos Robles tuvieron un Clausura 2026 complicado al terminar en la décima posición de la tabla en la fase regular con 22 puntos quedando fuera de la zona de clasificación a la fase final del campeonato en lo que fue una de sus peores campañas recientes en la Liga Nacional.

Cobán Imperial por su parte llega al encuentro bajo la dirección de Ramiro Cepeda tras haber quedado eliminado en los cuartos de final del Clausura 2026 ante Deportivo Mixco.

Los Príncipes Azules buscarán arrancar el Apertura 2026 con una victoria que les dé confianza de cara a las próximas jornadas mientras que Malacateco necesita sumar puntos desde el inicio para no repetir la irregularidad que lo dejó fuera de la fase final en el torneo anterior.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: