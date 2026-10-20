Fútbol Nacional
EN VIVO | Malacateco vs. Comunicaciones: ganar es urgente para salir de la zona baja del Apertura 2026
Toros y Cremas se enfrentan con la necesidad de sumar puntos para alejarse de los últimos puestos de la clasificación.
Malacateco recibe a Comunicaciones en el estadio Santa Lucía, en el cierre de la jornada del Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Archivo)
Malacateco recibe este martes 20 de octubre a Comunicaciones, a las 20 horas, en el estadio Santa Lucía, en un duelo entre dos equipos urgidos de puntos por su situación en la parte baja del Apertura 2026.
Los Toros ocupan el décimo puesto con 15 puntos, mientras los Cremas son undécimos con 14 unidades y atraviesan una temporada complicada, con ocho derrotas en 14 partidos. Ambos necesitan una victoria para tomar aire y evitar que se complique aún más su situación en el campeonato.
Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Malacateco y Comunicaciones.