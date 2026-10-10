EN VIVO | Malacateco vs. Guastatoya: siga el minuto a minuto de la jornada 13

Malacateco y Guastatoya cierran la actividad sabatina de la jornada 13 del Apertura 2026 este sábado a las 7:00 PM en el estadio Santa Lucía de Malacatán. Los toros llegan en la undécima posición con 12 puntos y buscarán dar la sorpresa ante el líder del campeonato chapín.

Guastatoya llega al partido en la primera posición con 25 puntos en lo que es el mejor momento de los pecho amarillo en el Apertura 2026. Los líderes buscarán mantener su ventaja en la cima y seguir presionando al resto de equipos del torneo.

El duelo promete ser muy atractivo entre un Malacateco que jugará con presión ante el líder y un Guastatoya que necesita ganar para consolidarse en lo más alto de la clasificación del Apertura 2026.

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