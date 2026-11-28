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Fútbol Nacional
EN VIVO | Malacateco vs. Marquense: siga el minuto a minuto de la jornada 22
Los toros ya no pueden clasificar, y los leones necesitan ganar y esperar otros resultados para meterse en el sexto lugar, este sábado a las 3:00 PM.
Malacateco y Marquense se enfrentan hoy a las 3:00 PM en el estadio Santa Lucía, por la última jornada de la fase de clasificación. Los Toros son undécimos con 19 puntos y vienen de caer 2-0 ante Mixco. Los Leones suman 28 y llegan tras vencer 2-1 a Aurora.
Malacateco quedó matemáticamente fuera de la fase final, porque con tres puntos más llegaría a 22. Juega para cerrar el torneo con una victoria ante su afición y complicarle la tarde a un rival que sí se juega algo.
Marquense necesita ganar para llegar a 31, que San Pedro no gane y que Cobán no gane, o superarlo en diferencia de goles, donde tiene -8 contra -2. Es una combinación muy exigente para meterse en el sexto lugar.