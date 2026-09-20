EN VIVO | Malacateco vs. Mixco: siga el minuto a minuto de la décima jornada del Apertura 2026

Malacateco y Mixco cierran la actividad de la décima jornada del Apertura 2026 este domingo a las 7:00 PM en el estadio Municipal Santa Lucía de Malacatán. Los toros dirigidos por Carlos Robles llegan al partido en la novena posición con nueve puntos y buscarán aprovechar su condición de local para sumar y escalar posiciones.

Mixco llega al partido en la cuarta posición con 15 puntos en lo que ha sido uno de los arranques más sólidos de los chicharroneros en los últimos torneos. Los dirigidos por Fabricio Benítez buscarán sumar de visita para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026.

El partido promete ser intenso entre un Malacateco que necesita sumar de local y un Mixco que llega con la confianza de uno de los equipos más regulares del torneo buscando seguir escalando posiciones en la clasificación del campeonato chapín.

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