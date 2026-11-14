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Fútbol Nacional
EN VIVO | Malacateco vs. Municipal: siga el minuto a minuto de la jornada 20
Los toros reciben a los escarlatas este sábado a las 7:00 PM en el estadio Santa Lucía, en un duelo en el que Municipal busca sumar para no perder terreno en la tabla.
Malacateco y Municipal se miden hoy a las 7:00 PM en el estadio Santa Lucía, por la jornada 20 del Apertura 2026. Los toros llegan con 19 puntos, en la parte baja de la tabla, tras caer 0-2 ante Antigua, y necesitan sumar para acercarse a los equipos de arriba.
Municipal visita Malacatán con 30 puntos y la necesidad de recuperar terreno en la clasificación. Los escarlatas vienen de caer 1-0 ante San Pedro hace dos semanas, y buscan volver a sumar de tres para mantenerse en la pelea por la parte alta.
El partido cierra la jornada del sábado y puede ser clave para los dos. Malacateco juega por alejarse del fondo y Municipal por no quedarse atrás en una tabla muy apretada.