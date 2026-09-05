EN VIVO | Malacateco vs. Suchitepéquez: siga el minuto a minuto de la séptima jornada del Apertura 2026

Malacateco y Suchitepéquez protagonizan este sábado uno de los partidos más importantes para la zona baja de la tabla del Apertura 2026 en el estadio Municipal Santa Lucía a las 7:00 PM.

Los toros llegan en la décima posición con cinco puntos y buscarán aprovechar su condición de local para sumar y alejarse del fondo de la clasificación.

Suchitepéquez llega al partido en el último lugar de la tabla con apenas cuatro puntos aunque con la confianza de haber conseguido su primera victoria del torneo ante Cobán Imperial en la jornada anterior. Los venados saben que una victoria en Malacatán sería fundamental para seguir escalando posiciones.

El duelo promete ser muy disputado entre dos equipos que necesitan con urgencia los tres puntos. Tanto Malacateco como Suchitepéquez saben que perder este partido los hundiría aún más en la zona más comprometida de la tabla del Apertura 2026.

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