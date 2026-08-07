EN VIVO: Malacateco vs. Xelajú, siga el minuto a minuto del encuentro por la jornada 3 del Apertura 2026

El Deportivo Malacateco recibe esta noche al Xelajú MC en el comienzo de la tercera jornada del certamen nacional. Los Toros buscarán su primer triunfo del torneo, luego de empatar como locales ante Cobán Imperial y caer goleados frente a Guastatoya en su más reciente presentación.

Por su parte, Xelajú MC perdió en su debut ante San Pedro, pero en la jornada anterior se recuperó al vencer a Aurora. Ambos equipos buscarán la victoria para escalar posiciones en la tabla.

El encuentro se disputará en el estadio Santa Lucía, donde Malacateco buscará aprovechar su condición de local y sumar tres puntos para mejorar su posición en la clasificación. Los Toros llegan al compromiso sin victorias en el certamen.

Xelajú MC llega después de vencer a Aurora y buscará mantener ese resultado positivo. Los superchivos intentarán sumar de visita para continuar su ascenso en la clasificación. Aquí podrás seguir el minuto a minuto del partido, que comenzará a las 20 horas.