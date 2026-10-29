Fútbol Nacional
EN VIVO: Marquense recibe a Guastatoya en el cierre de la jornada 17; siga el minuto a minuto
La jornada 17 del Torneo Apertura 2026 llega a su fin este jueves con el enfrentamiento entre Marquense y Guastatoya, dos equipos que necesitan sumar para fortalecer sus aspiraciones en la recta final de la fase de clasificación.
Marquense y Guastatoya se juegan puntos importantes en el cierre de la jornada 17.(Foto Prensa Libre).
La jornada 17 del Torneo Apertura 2026 llegará a su fin este jueves en el estadio Marquesa de la Ensenada, donde Marquense recibirá a Deportivo Guastatoya a las 20.10 horas. El encuentro cerrará una fecha que podría provocar movimientos importantes en la clasificación, especialmente en la lucha por los puestos que dan acceso a la fase final del campeonato.
El conjunto occidental llega con la necesidad de sumar los tres puntos después de caer en su más reciente presentación. Marquense ocupa la octava posición, con 24 unidades, y se encuentra fuera de la zona de clasificación, por lo que una victoria le permitiría acercarse a los primeros seis lugares y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
Por su parte, Guastatoya también afronta el compromiso después de una derrota en la jornada anterior. Los Pecho Amarillo se ubican en la cuarta posición, con 27 puntos, y buscarán reencontrarse con la victoria para consolidarse entre los primeros puestos de la tabla.
Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro entre Marquense y Guastatoya, que pondrá punto final a la jornada 17 del Torneo Apertura 2026.