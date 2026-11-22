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Fútbol Nacional
EN VIVO | Marquense vs. Aurora: siga el minuto a minuto de la jornada 21
Los leones reciben a los aurinegros hoy a las 7:10 PM en el Marquesa de la Ensenada, en el cierre de la jornada 21, un duelo de equipos igualados con 25 puntos que buscan sumar para acercarse al sexto lugar, aunque con pocas probabilidades de clasificar a la fase final.
Marquense y Aurora se enfrentan hoy a las 7:10 PM en el estadio Marquesa de la Ensenada, por la jornada 21 del Apertura 2026. Ambos equipos tienen 25 puntos y poca probabilidad de clasificar a la fase final.
Marquense llega con dos derrotas consecutivas, 0-2 ante Comunicaciones y 0-2 ante San Pedro. Los leones quieren cerrar la jornada con una victoria en casa para mantener viva la ilusión.
Aurora tiene un partido pendiente, contra Municipal el miércoles 25, y puede sumar más puntos que sus rivales directos en la lucha por la clasificación. Los aurinegros buscan acercarse al sexto lugar. El árbitro para este encuentro será Steb Morales.