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Fútbol Nacional
EN VIVO | Marquense vs. Cobán Imperial: siga el minuto a minuto de la jornada 16
Los leones reciben a los príncipes azules este domingo a la 1:00 PM en el estadio Marquesa de La Ensenada en el primer partido de una jornada dominical que promete emociones en el Apertura 2026.
Marquense y Cobán Imperial abren la actividad de la jornada 16 del Apertura 2026 este domingo a la 1:00 PM en el estadio Marquesa de La Ensenada. Los leones llegan en la sexta posición con 24 puntos y han demostrado ser un equipo muy sólido de local en lo que buscarán aprovechar para sumar tres puntos importantes.
Cobán llega en la undécima posición con 16 puntos y con la motivación de haber encadenado victorias en las últimas jornadas. Los Príncipes Azules buscarán dar la sorpresa de visita y alejarse de la zona comprometida de la tabla del Apertura 2026.
El partido promete ser muy disputado entre un Marquense que quiere mantenerse en la pelea por los primeros lugares y un Cobán que llega recuperado y con la confianza de su buen momento reciente en el torneo chapín.