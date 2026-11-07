Fútbol Nacional
EN VIVO | Marquense vs. Comunicaciones: siga el minuto a minuto de la jornada 19
Los leones reciben a los cremas este sábado a las 20 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada, en un duelo en el que ambos necesitan sumar a cuatro jornadas del cierre de la clasificación.
Marquense y Comunicaciones se miden hoy a las 20 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada, por la jornada 19 del Apertura 2026. Los leones llegan con 25 puntos, igualados con Aurora y Cobán, y quieren aprovechar su estadio para meterse en la zona alta de la tabla.
Comunicaciones llega con 20 puntos, en la décima posición, y con el ánimo recuperado tras vencer 3-1 a Mixco en su última presentación. Los cremas quieren seguir sumando para alejarse de Malacateco, que tiene 19, y de la parte baja.
Solo quedan cuatro jornadas, así que cada punto pesa en la clasificación. Marquense busca no ceder terreno ante sus rivales directos y Comunicaciones quiere confirmar su reacción lejos de casa, en un estadio complicado.
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